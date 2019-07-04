4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз планирует начать экспорт норок в Китай, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы уже немного работали с Китайской Народной Республикой, и сегодня планируем в большей степени открыть для себя этот рынок. Мы продаем туда пушное сырье и ставим задачу предложить племенного зверя - норку", - рассказал Александр Скрундевский.
По его словам, получены все разрешительные и ветеринарные документы для поставки в Китай живых норок. "Сегодня мы в поиске потенциальных покупателей", - добавил он.
На Белкоопсоюз приходится до 2% мирового объема производства норки. Ежегодно Белкоопсоюз производит более 500 тыс. штук шкурок норки, к 2020 году этот показатель планируют увеличить примерно до 700 тыс. шкурок.
Экспорт всех видов продукции Белкоопсоюза в 2018 году составил около $50 млн, по итогам 2019 года эту цифру рассчитывают увеличить.-0-
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