Белкоопсоюз: в лидерах по заготовке овощей Брестская область, яблок - Могилевская

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди регионов в лидерах по заготовке овощной продукции Брестская область, по заготовке яблок - Могилевская, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белкоопсоюза.

По информации на 19 августа, огурцов закуплено 6,9 тыс. т (в том числе у населения 5,1 тыс. т), капусты - 5,8 тыс. т (у населения 5 тыс. т), томатов - 3,2 тыс. т (у населения - 1,7 тыс. т), яблок - 10,2 тыс. т (в том числе у населения - 8,8 тыс. т). Завершился сезон заготовки черники, заготовительные организации Белкоопсоюза закупили 1,4 тыс. т этой ягоды.

Закупочные цены на картофель составляют Br0,4-0,7 за 1 кг, огурец - Br0,6-0,9, томаты - Br0,3-0,7, капусту - Br0,4-0,7. Килограмм товарного яблока можно сдать по Br0,4-1, опавшее - по Br0,1-0,18. Лисички принимают по Br5 за 1 кг, белые грибы - по Br6-10.

В целом за 7 месяцев организации потребкооперации закупили сельхозпродукции и сырья на сумму Br192,5 млн (в том числе населению выплачено Br115,1 млн).

Для удобства населения и максимального приближения приемозаготовительной сети к местам производства продукции в системе Белкоопсоюза работают 700 приемозаготовительных пунктов, свыше 5 тыс. сельских магазинов, 750 штатных заготовителей. Дополнительно к сезону массовых заготовок плодоовощной и дикорастущей продукции принимаются на работу около 1 тыс. внештатных заготовителей. Каждое райпо также организует от трех до десяти сезонных приемозаготовительных пунктов - как стационарных, так и с помощью разъездных заготовителей. Для получения информации и оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам заготовок организована работа горячих линий в Белкоопсоюзе, облпотребсоюзах и райпо.

В Белкоопсоюзе напомнили, что у населения есть возможность не только сдавать продукцию, но и самостоятельно продавать ее на 125 кооперативных рынках - это около 40 тыс. торговых мест во всех регионах республики.

Белкоопсоюз занимается закладкой и хранением сельскохозяйственного сырья в межсезонный период. Для этого имеется 120 хранилищ емкостью 27,6 тыс. т. Ежегодно организации потребкооперации производят закладку на межсезонный период картофеля и плодоовощной продукции. В этом году планируется закупить картофеля для этих нужд 34,4 тыс. т, овощей - 48 тыс. т, плодов и ягод - 80 тыс. т, дикоросов - 3 тыс. т.

"Для заморозки и хранения дикорастущей продукции в системе потребительской кооперации есть 287 холодильных камер емкостью более 6 тыс. т. Чтобы обеспечить этой продукцией розничную торговлю и общепит, а также продавать ее на ярмарках и поставлять на экспорт, в Глусском и Ивановском райпо работают специализированные линии по глубокой заморозке", - добавили в Белкоопсоюзе.-0-