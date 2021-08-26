Белкоопсоюз за январь-июль закупил сельхозпродукции на более чем Br280 млн

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз за семь месяцев текущего года закупил сельхозпродукции на сумму более Br280 млн. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер, передает корреспондент БЕЛТА.
"Динамика роста объемов закупок сохраняется ежегодно: не имея одного вида продукции из-за погодных условий либо других каких-то причин, мы замещаем другими видами заготовок. Населению в текущем году выплачено Br200 млн за сданную продукцию", - сказала Оксана Скиндер.
По ее словам, картофеля закуплено и реализовано (на данный момент закладка в стабфонды пока не производится) - 7,7 тыс. т (темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 180%). У населения закуплено 4,2 тыс. т картофеля, овощей - свыше 17 тыс. т, плодов и ягод - 5 тыс. т.
"Также мы приступили к заготовке яблок. Урожайность в этом году ниже по сравнению с прошлым годом. Но у нас остается резерв по работе с фермерскими хозяйствами, там выращиваются сорта более поздних сроков созревания, которые можно реализовывать в межсезонье, в том числе заложить на хранение. Уже закуплено 8 тыс. т. Пока динамика положительная, - рассказала начальник управления. - Дикорастущих плодов и ягод закуплено около 800 т. Кроме того, организации потребительской кооперации в последние годы активно работают с населением по закупке зерна. Это тоже востребованная позиция".-0-
"Динамика роста объемов закупок сохраняется ежегодно: не имея одного вида продукции из-за погодных условий либо других каких-то причин, мы замещаем другими видами заготовок. Населению в текущем году выплачено Br200 млн за сданную продукцию", - сказала Оксана Скиндер.
По ее словам, картофеля закуплено и реализовано (на данный момент закладка в стабфонды пока не производится) - 7,7 тыс. т (темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 180%). У населения закуплено 4,2 тыс. т картофеля, овощей - свыше 17 тыс. т, плодов и ягод - 5 тыс. т.
"Также мы приступили к заготовке яблок. Урожайность в этом году ниже по сравнению с прошлым годом. Но у нас остается резерв по работе с фермерскими хозяйствами, там выращиваются сорта более поздних сроков созревания, которые можно реализовывать в межсезонье, в том числе заложить на хранение. Уже закуплено 8 тыс. т. Пока динамика положительная, - рассказала начальник управления. - Дикорастущих плодов и ягод закуплено около 800 т. Кроме того, организации потребительской кооперации в последние годы активно работают с населением по закупке зерна. Это тоже востребованная позиция".-0-