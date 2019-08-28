28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз закупил в этом сезоне уже более 3,4 тыс. т томатов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза Юрий Соколовский.

"Организации потребкооперации заготовили 3,4 тыс. т томатов, из них 1,8 тыс. т закуплено у населения. Это на уровне прошлого года, объемы заготовки мы не снижаем", - отметил Юрий Соколовский.

Закупочная цена на томаты установлена на уровне Br0,5-0,7 за 1 кг. По словам замначальника управления заготовок, по сравнению с прошлым годом она не снизилась.

"Цена на томаты всегда падает с середины июля, когда население начитает собирать свой урожай. В этом году высокая цена продержалась практически до 10 августа, затем опустилась до своего обычного уровня в сезон, когда в торговой сети минимальная реализация томатов, - пояснил он. - Эта ситуация повторяется каждый год, фермеры об этом знают: когда у людей в огородах появляются свои томаты, цены падают". По его оценке, такое снижение цены не отразится на объемах заготовки.

Традиционно закупочные цены устанавливаются организациями потребительской кооперации исходя из качественных характеристик, конъюнктуры рынка, сложившейся урожайности, с учетом затрат по заготовке, транспортировке, реализации, хранению продукции.

Что касается других овощей, то, по оперативной информации, заготовительные организации потребкооперации уже закупили 6,8 тыс. т огурцов (из них 5,3 тыс. т у населения) и 6 тыс. т капусты (5,1 тыс. т у населения). Огурцы принимают по Br0,6-0,9 за 1 кг, капусту - по Br0,5-0,6.

Заготовителям сдали 1,4 тыс. т черники, 37 т голубики, 33 т брусники, 135 т косточковых (вишня, слива, алыча), 500 т черноплодной рябины, 244 т арбузов.

Продолжается сезон грибов, их закуплено 40 т. Лисички можно сдать по Br3-6 за кг, больше всего ценятся белые грибы - от Br6 до Br10. Остальные грибы принимают по Br1-3 за 1 кг.

Традиционно в это время начинается заготовка картофеля, как правило, его начинают массово сдавать в сентябре-октябре. Сейчас закупочные цены на картофель сложились на уровне Br0,4-0,6 за 1 кг.-0-