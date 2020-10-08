8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоз на треть увеличил закупку яблок у населения, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

"Сейчас активно идет заготовка яблок для промышленной переработки и товарных сортов для торговой сети. По данным на 7 октября, заготовительные организации потребительской кооперации республики закупили 39,4 тыс. т яблок. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 120%, в том числе у населения - 36,6 тыс. т (темп роста - 133%)", - рассказала Оксана Скиндер.

Товарных яблок у населения и сельхозпроизводителей закуплено 3,2 тыс. т, их продают в розничной сети, при организации выездной торговли, а также на рынках.

"Среднедневной объем закупок яблок в настоящее время составляет 700-800 т. Наибольший объем заготовки яблок сложился в Могилевском облпотребсоюзе - 15,3 тыс. т", - пояснила представитель Белкоопсоюза.

Закупочные цены на опавшие яблоки у населения установлены на уровне 10-16 копеек за 1 кг (с учетом приемных цен перерабатывающих предприятий), на товарные яблоки - от Br0,5 до Br1,5 за кг (исходя из конъюнктуры рынка, качества, сорта, размера, с учетом затрат по заготовке, транспортировке и реализации).

Около 92% заготовленных яблок реализуются перерабатывающим предприятиям республики и 8% - через торговую сеть, предприятия общепита, на рынках, ярмарках, поставляются на экспорт и прочим покупателям (мелкий опт и т.д.).

"Для удобства людей и максимального охвата всех населенных пунктов к заготовкам привлечены свыше 700 приемозаготовительных пунктов, 4 тыс. магазинов, расположенных в сельской местности. Работают 780 штатных заготовителей", - отметила Оксана Скиндер.-0-