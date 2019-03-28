Белковец: европейские финансовые институты выходят на более продвинутый уровень взаимодействия с Беларусью

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские финансовые институты выходят на более продвинутый уровень взаимодействия с Беларусью, заявил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец. Он принимает участие в специализированной конференции по торговому финансированию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношение европейских финансовых институтов к Беларуси значительно улучшилось. Если раньше европейские банки относились к нам с настороженностью, то теперь они очень активны. И эта активность проявляется не только в торговом финансировании, но и в организации синдикатов. Это уже более продвинутый уровень взаимодействия. Это рост доверия со стороны крупнейших европейских финансовых институтов к Беларуси, то есть мы теперь не ограничиваемся Россией или азиатским рынком, мы теперь выступаем как полноправные члены банковского сообщества Европы", - сказал Андрей Белковец.

По его словам, такие специализированные форумы очень важны и позволяют представителям мировых финансовых институтов составить мнение о стране и ее экономике. "Большинство из этих людей не в первый раз приезжают в Беларусь. Мы ежегодно с ними встречаемся не только на этой площадке, но и за пределами страны. Это те люди, которые принимают решения с точки зрения оценки риска, они определяют политику своих финансовых институтов. Такие форумы - возможность донести нашу позицию, наше мнение о текущей ситуации, чтобы они не просто читали какие-то обзоры, но и могли задать те вопросы, которые их больше всего волнуют. Нам бы очень хотелось, чтобы у них сложилось позитивное мнение о Беларуси, чтобы они нашли партнеров, увидели перспективы развития страны и своей работы здесь", - отметил замминистра.

Специализированную конференцию по торговому финансированию 28-29 марта проводят в Минске Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Беларусбанк и Банк БелВЭБ. Во время форума ключевые субъекты в области торгового финансирования, в том числе банки, экспортеры и импортеры из различных стран, получат четкое представление о региональной деловой среде и современных тенденциях в международной торговле, что позволит им комплексно планировать свою будущую деятельность как в Беларуси, так и в регионе.-0-