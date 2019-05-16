"Беллегпром" будет производить больше стильной одежды для деловых женщин - Лугина

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" будут производить больше стильной одежды для деловых женщин. Об этом заявила журналистам председатель концерна Татьяна Лугина, кандидатуру которой на эту должность сегодня согласовал глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко потребовал обеспечить равные условия работы для частных и государственных предприятий легпрома "Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, ну, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют", - сказал Александр Лукашенко.

В числе основных задач на новом посту Татьяна Лугина назвала усиление роли и значимости предприятий концерна, их товаров на отечественном рынке. Чтобы потребители делали выбор в пользу белорусских производителей одежды и обуви. "Одна из стратегических задач - поднять престиж отечественной продукции. У нас есть кадры, предприятия, новейшее оборудование. Единственное - надо усилить работу по маркетингу, продвижению своей продукции", - сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, безусловно, следует осваивать и внешние рынки, наращивать и диверсифицировать экспортные поставки. "Все это будем обсуждать, продумывать стратегию, тактику, за счет чего будем реализовывать", - добавила новый руководитель.

В настоящее время в структуру концерна "Беллегпром" входят 92 предприятия. Однако, по мнению Татьяны Лугиной, многие из них пытаются самостоятельно присутствовать на рынке, вне зависимости от концерна. "Хочется, чтобы роль концерна усилилась в части консолидации предприятий, - отметила она. - Концерн способен анализировать, обобщать проблемные вопросы предприятий и находить пути решения, выходить для этого на уровень правительства, парламента, налоговых органов, других инстанций, чтобы иметь возможность конкурировать в сложной среде".

Среди новых направлений, которые Татьяна Лугина намерена предложить для развития отечественному легпрому, - создание одежды делового стиля. "Предприятия концерна недорабатывают пока в таком направлении, как создание модной одежды делового стиля для людей, соблюдающих дресс-код. Пока эту нишу занимает частный бизнес, - констатировала председатель "Беллегпрома". - Будем работать с учетом возможностей модернизированного "Камволя", приобщать мелкие швейные предприятия и нацеливать их на создание деловых костюмов для женщин".-0-