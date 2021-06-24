"Беллегпром" и "Белтаможсервис" подписали соглашение о сотрудничестве

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин и председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

Соглашение нацелено на развитие взаимовыгодного делового сотрудничества и реализацию инновационных подходов в торговле и логистике.

"Документ придаст импульс экспорту товаров легкой промышленности, будет содействовать развитию транзитных перевозок, увеличению грузопотоков белорусских предприятий, а также позволит снизить логистические затраты, а значит, сделать белорусские товары более конкурентоспособными. В доковидное время товары "Беллегпрома" поставлялись в 67 стран, пандемия, безусловно, повлияла на рынки и логистику, но теперь это наше общее поле деятельности", - подчеркнула Татьяна Лугина.

Вадим Бабарикин отметил: "Белтаможсервис" - логистический оператор №1 в Беларуси. И сегодня мы нацелены на эффективное взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями концерна, готовы помочь не только оптимизировать затраты наших производителей, но и диверсифицировать экспорт. В нынешних реалиях это наиважнейшая задача".

Сегодня "Беллегпром" объединяет 73 организации, более половины из которых - крупнейшие промышленные производства. Среди них Оршанский льнокомбинат, "Витебские ковры", "Камволь", "Моготекс", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, "Конте Спа", "Белвест", Брестский чулочный комбинат, "Світанак", "Милавица", "Галантэя", Добрушский фарфоровый завод.

Как рассказали в пресс-службе, товары предприятий концерна поставляются в более чем 60 стран мира. Это свидетельствует о наличии стабильного спроса на белорусскую продукцию, ее хорошо знают и любят за высокое качество, безопасность и широкий ассортимент. Отечественные товары - трикотаж, белье, льняные изделия и кожаная обувь - давно стали брендом Беларуси.

В январе - апреле текущего года увеличены экспортные поставки в 26 стран. В частности, в Россию (объем составил 116,5% к показателю аналогичного периода 2020 года), Украину (110,3%), Литву (134,6%), Эстонию (177%), США (171,2%), Бельгию (108,5%), Италию (262,9%), Кыргызстан (143,3%), Армению (116,8%), Швецию (143,2%), Китай (122,6%), Узбекистан (107,3%), Чехию (220,7%), Словакию (240,7%), Францию (более чем в 15 раз), Израиль (393,8%).

Предприятия отрасли - постоянные экспоненты международных выставок, которые проходят в Германии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Латвии, Литве, Польше, России, США, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Нидерландах, ОАЭ и других странах.

Подписание меморандума о сотрудничестве станет новой точкой роста для концерна "Беллегпром" и "Белтаможсервиса", а совместная работа откроет новые возможности для развития.-0-

Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"