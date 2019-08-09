"Беллегпром" и российский "Льняной союз" подписали соглашение о сотрудничестве

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и Межрегиональным общественным фондом поддержки и развития льняной отрасли "Льняной союз" подписано во время Всероссийского дня льняного поля в Тверской области. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

В числе основных направлений сотрудничества - изучение возможностей использования льноволокна, произведенного "Льняным союзом" и его партнерскими организациями, для производства товаров легкой промышленности, информирование о стратегических проектах и перспективных планах по выращиванию льна-долгунца, а также о мероприятиях, проводимых фондом (проектно-разработческих и научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, форумах, семинарах, выставках).

Всероссийский день льняного поля прошел 8 августа в Торжокском районе Тверской области. В нем приняли участие более 260 человек - ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты и сельхозпроизводители. Во время мероприятия прошел осмотр льняных делянок, сельскохозяйственной техники и выставки достижений готовых товаров льнопереработки. Состоялся круглый стол о перспективах развития льноводства, поднимались вопросы селекции новых сортов льна-долгунца, экспорта продукции, инновационных подходов в возделывании льна. Центральным мероприятием была пленарная сессия "Потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития".-0-

Фото "Беллегпрома"