"Беллегпром" ищет инвестора для предприятия "Ковры Бреста"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" выставляет на продажу ОАО "Ковры Бреста" как имущественный комплекс. Инвестиционное предложение размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Общие инвестиционные затраты по проекту оцениваются в $6,5 млн, в том числе стоимость оборудования - $4,9 млн. От инвестора ожидают сохранения исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий, увеличения объемов выпуска за счет полной загрузки производственных мощностей, создания инновационной и конкурентоспособной продукции.

Текущий объем рынка ковров и ковровых изделий в республике по итогам 2018 года составлял 203 тыс. кв.м. Доля ОАО "Ковры Бреста" на нем - 24%. У предприятия подписаны договоры с крупными оптовыми покупателями сроком на один год.

ОАО "Ковры Бреста" специализируется на выпуске жаккардовых ковров и ковровых изделий (дорожки, напольные покрытия) из шерстяных и химических нитей, является единственным производителем в стране высокоплотных изделий. Технические возможности оборудования позволяют представить традиционные классические ковры в современном исполнении. Предприятие является резидентом СЭЗ "Брест", возможный годовой выпуск продукции - до 3 млн кв.м.-0-