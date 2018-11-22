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"Беллегпром" намерен к 2020 году увеличить долю инновационной продукции предприятий до 11%
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"Беллегпром" намерен к 2020 году увеличить долю инновационной продукции предприятий до 11%

Экономика 22.11.2018 | 14:26
Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реализация отраслевой научно-технической программы позволит довести к 2020 году удельный вес инновационной продукции на предприятиях концерна "Беллегпром" до 11% (с 5,7% в 2015-м). Об этом сообщил заместитель председателя концерна Владимир Астровский на международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности", которая проходит в Витебском государственном технологическом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в 2018 году в программу "Новые технологии в легкой промышленности на 2016-2020 годы" включены 8 дополнительных заданий с объемом финансирования более Br3 млн. Они предусматривают разработку новых технологических процессов получения пряжи, текстильных и трикотажных материалов на основе современных видов химических волокон и нитей, в том числе за счет углубленной переработки льняных волокон, а также технологий выпуска многофункциональных полимерных материалов для производства обуви.

В целом отраслевая научно-техническая программа нацелена на активизацию инновационной деятельности предприятий "Беллегпрома", создание и освоение выпуска принципиально нового ассортимента продукции со специально заданной функциональностью и свойствами для различных отраслей экономики. "Для нас это очень важно, потому что в современных условиях конкурировать по цене становится практически нереально", - отметил Владимир Астровский. При этом в перспективе белорусская легкая промышленность должна стать своеобразным полигоном для внедрения инноваций на основе передовых зарубежных технологий и отечественных разработок, в том числе нанотехнологий, добавил он.

По словам директора Текстильного института Российского государственного университета, доктора технических наук, профессора Константина Разумеева, определяющей тенденцией развития мировой текстильной промышленности является наращивание объемов переработки химических волокон. Их удельный вес в общем объеме переработки значительно превышает натуральные волокна. Более того, по мнению профессора, если производство искусственного волокна развивается с ускорением, то возможности наращивания выпуска натурального волокна сильно ограничены, а по некоторым видам практически исчерпаны.

Кроме того, серьезные перспективы для развития отрасли открываются благодаря внедрению информационных технологий. "Цифровая печать, лазерная резка, машинная вышивка, 3D-печать, умный текстиль - эти технологии ведут нас в послезавтра, но уже сегодня позволяют создавать продукцию, которую раньше получить было невозможно", - сказал Константин Разумеев.

В международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности" участвуют представители научных организаций и университетов из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Греции, Германии и Франции. Организаторами мероприятия выступают Витебский государственный технологический университет и Министерство образования Беларуси.-0-

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Теги
инновации, легкая промышленность, предприятие
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