11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" планирует наращивать экспорт в страны Евросоюза. Об этом сегодня на видеобрифинге сообщила председатель концерна Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На российском рынке мы уже давно и традиционно имеем сильные позиции, наша задача их сохранить и укрепить. Но нам также необходимо ориентироваться и на рынок Евросоюза. Хотя это непросто, и не потому что наш продукт не интересен или не конкурентоспособен, вопрос в том, что сегодня рынок ЕС защищен от нас ввозными пошлинами, которые дают значительную наценку на наши изделия", - сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, ввозная пошлина на товары довольно высокая. "Мы ищем механизмы, рынки через которые можно проходить, по каждой подотрасли имеем свою стратегию развития", - подчеркнула Татьяна Лугина. Доля в структуре экспорта в страны ЕС - около 15%, до конца года "Беллегпром" планирует увеличить ее до 20%.

Как отметила глава "Беллегпрома", по значимости после России должен быть рынок Украины и Евросоюза. "Дальняя дуга - это хорошо, но опять же - логистическое плечо, те же ввозные пошлины, поэтому далеко непросто со всеми товарными группами выйти на рынки Азиатского региона", - сказала Татьяна Лугина.

Также свою заинтересованность она выразила по поводу Китая. "Там мы отрабатываем два направления - это сырьевая составляющая (высококлассные льняные ткани, котонизированный лен), а также товары высокого качества, премиум-класса", - пояснила председатель концерна.-0-