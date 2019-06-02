"Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске и выпускать больше одежды для молодежи

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске, где будут демонстрироваться новинки белорусских предприятий легкой промышленности, а также выпускать больше одежды для молодежи, сообщила в интервью телеканалу СТВ председатель концерна Татьяна Лугина, сообщает БЕЛТА.

По словам Татьяны Лугиной, в отрасли есть квалифицированные специалисты - технологи, швеи, хорошая конструкторская школа, что позволяет производить качественный продукт. Но вместе с тем "хромает" взаимодействие маркетинговых служб, понимание спроса на рынке и ожиданий потребителей. "Над этим надо усиленно работать. Сегодня важно понимать, кому и как мы будем продавать", - отметила она.

Татьяна Лугина обратила внимание, что система реализации товаров в последние годы претерпела изменения, получили широкое распространение сетевые, онлайн продажи. И отечественные предприятия должны быть готовы к новым вызовам, развивая интернет-магазины самостоятельно или предлагая продукцию на интернет-площадке концерна. Одна из обсуждаемых идей - организация шоу-рума в столице, где можно было бы ознакомиться с возможностями всех организаций концерна.

В числе основных задач на посту руководителя ведомства Татьяна Лугина также назвала повышение эффективности работы ключевых предприятий отрасли, пересмотр ассортиментного перечня. "Мы часто обсуждаем экономические критерии - рентабельность, реализацию, прибыль, а все это строится на таких фундаментах, как ассортимент, стратегия ассортиментной политики, - сказала она. - Хочется, чтобы наши люди были одеты (и красиво одеты) именно в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала, особенно у молодежи. Именно на молодежь я хочу сделать ставку".

Также председатель концерна высказала свою точку зрения на работу магазинов секонд-хенда и индивидуальных предпринимателей. По ее мнению, эта сфера требует дополнительного регулирования. "В этот вопрос будем углубляться, изучать, чтобы для себя понимать, что нужно делать", - сказала Татьяна Лугина.-0-