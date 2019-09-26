"Беллегпром" представит новые коллекции на выставке BelTexIndustry

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" представят новые коллекции на международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019, которая пройдет 2-4 октября в выставочном центре "БелЭкспо" по проспекту Победителей в Минске, сообщила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, посетители смогут увидеть разнообразные модели спортивной одежды, созданные в том числе в сотрудничестве с дизайнером Юлией Латушкиной, изделия Витебского мехового комбината, наработки дизайн-центра "Камволь" и других производителей.

"Наша задача - показать потенциал белорусских предприятий, познакомить с разработками молодых дизайнеров. Одна из новинок деловой программы - проведение торгово-закупочной сессии", - отметила Татьяна Лугина.

Она рекомендовала обратить внимание на предложения дизайн-центра ОАО "Камволь". Руководитель дизайн-центра Эльвира Жвикова проинформировала, что коллекция будет состоять из 10 мужских и семи женских образов. Основная идея - донести до покупателей, что в костюмах из камвольных тканей может быть удобно не только в офисах. Их предлагается использовать в повседневной жизни. В том числе к сезону весна-лето 2020 года подготовлены образцы, в состав которых входит лен.

"Подошли к созданию собственных лекал, силуэтной формы. Предполагается производить костюмы мелкими сериями, запустить для них новую торговую марку. Также в планах открыть свои магазины", - отметила Эльвира Жвикова.

BelTexIndustry - одно их самых важных событий в текстильной отрасли Беларуси. Мероприятие стало эффективной площадкой для налаживания деловых связей и продвижения продукции не только на белорусском, но и на международных рынках. Об участии в нем заявили около 80 компании, из них более 20 - зарубежных (из России, Украины, Китая и др).

Посетители могут подробно изучить предложения и напрямую приобрести товары от ведущих производителей из разных стран, сравнить качество сырья и оборудования, оценить фактуры тканей и крой изделий, наладить централизованные ритейл-закупки. В программе значатся интерактивные презентации, бизнес-конференции, блиц-переговоры с поставщиками и потенциальными партнерами. На мастер-классах участники поделятся опытом создания и декорирования одежды, проведут специализированные семинары и тренинги.

В нынешнем году выставка-ярмарка готова принять 4 тыс. гостей, будут оборудованы зоны для переговоров и круглых столов.

Организатор - Национальный выставочный центр "БелЭкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". Главная цель выставки - продемонстрировать возможности белорусских производителей.-0-