6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" прорабатывает механизм создания в Беларуси коврового объединения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"С учетом необходимости наращивания производственных мощностей ОАО "Витебские ковры" концерн рассчитывает реализовать инвестпроект по приобретению имущественного комплекса ОАО "Ковры Бреста" витебским предприятием для создания в стране единого коврового производства", - сообщили в пресс-службе.

В "Беллегпроме" считают, что это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что сделает продукцию более конкурентоспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.

Сегодня ковровые изделия и покрытия в Беларуси выпускают всего два предприятия: ОАО "Витебские ковры" и ОАО "Ковры Бреста". Первое из них является эффективно работающей, финансово устойчивой компанией, которая стабильно развивается, обеспечивает прибыльную работу. Производственные мощности общества задействованы полностью, 90% выпускаемой продукции поставляется на экспорт. Брестское же предприятие, находящееся в процедуре экономической несостоятельности (санации), проводит торги по продаже комплекса имущества, включающего около 540 объектов недвижимости и оборудования.

"Вместе с тем ситуация на "Коврах Бреста" сегодня контролируемая, - отмечают в "Беллегпроме". - Запущено производство ковров, предприятие работает, платит налоги, рассчитывается с кредиторами. При наличии дополнительного финансирования заработает на полную мощность".-0-