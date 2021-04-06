"Беллегпром" прорабатывает возможности поставок льна в Таджикистан

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" прорабатывает возможности поставок льна на рынок Таджикистана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

В рамках работы межправительственной белорусско-таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества обсуждались вопросы кооперации предприятий легкой промышленности двух стран.

"Белорусский лен вызывает интерес у бизнес-кругов в разных точках мира, и Таджикистан не стал исключением. Будем прорабатывать вопрос поставок продукции Оршанского льнокомбината, льносодержащих тканей "Камволя" на таджикский рынок, - отметил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков. - Надеемся к концу лета организовать визит заинтересованных в сотрудничестве предприятий в Беларусь с посещением наших ведущих производств".

В концерн "Беллегпром" входят 74 организации, 59 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-