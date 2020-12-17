"Беллегпром" рассказал о влиянии пандемии на производство и экспорт

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина рассказала о влиянии пандемии на производство и экспорт в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

По словам Татьяны Лугиной, серьезное влияние на продажи товаров легпрома в этом году оказало изменение потребительских предпочтений. "Что ранее считалось важным и приносило удовольствие, сегодня потеряло значимость. Изменились приоритеты. На первом месте стоят здоровье, бережливость. Импульсивные покупки сошли на нет. Люди отдают предпочтение более дешевым продуктам, - отметила она. - Еще в середине ноября мы давали оценку, что экспорт по итогам года составит 83%. Однако в начале декабря получили 82,1%. Сказывается вторая волна пандемии. Динамика заболеваемости в каждой стране растет, вводится локдаун. Товары легпрома становятся не востребованы".

Рентабельность по всему "Беллегпрому" складывается на уровне 6%. "Большую роль в оценке общей эффективности играют крупные предприятия: руководители снижают в декабре объемы выпуска продукции в связи с невысоким товарооборотом. Естественно, что цифры крупных бизнесов воздействуют на общие показатели концерна", - добавила Татьяна Лугина.

В сфере реализации продукции больше всего пострадала обувная отрасль. "До 20% продаж потерял Оршанский льнокомбинат по основным рынкам сбыта - Европа, Америка. По льняным тканям "просел" турецкий рынок, на который мы отгружали 12% произведенной продукции. Производители Турции, как правило, шьют из наших тканей одежду для Европы. Даже имея предварительные договоренности на поставки Оршанского льнокомбината, в конце ноября турецкие компании отменили заказы", - рассказала председатель концерна.

По ее словам, несмотря на все сложности, швейные предприятия достаточно стабильно работают в этом году.

"Безусловно, стали подспорьем и производство защитных изделий, и давальческие заказы: это давало гарантии загрузки производственных мощностей и денег. Весной нам, конечно, пришлось непросто, когда быстро нужно было перестроить производство под выпуск СИЗов, которыми мы никогда не занимались. Сложность состояла еще и в том, чтобы и выполнить социальный заказ государства, и выпустить плановый ассортимент, предусмотренный производственной программой", - отметила Татьяна Лугина.

На складах организаций концерна "Беллегпром" имеется необходимый стратегический запас масок, защитных комбинезонов, шапочек, бахил. Сейчас предприятия концерна в основном производят СИЗы под заказ для аптечной сети и организаций. "В сутки выпускаем около 50 тыс. защитных масок, потому как наблюдаем рост спроса на них. Но производители уже могут позволить себе и креативить: появилось много масок со смелыми принтами и различными цветовыми решениями", - обратила внимание председатель концерна.-0-