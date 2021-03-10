"Беллегпром": решение по Витебскому комбинату шелковых тканей будет принято в течение 2021 года

10 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Решение о дальнейшей судьбе ОАО "Витебский комбинат шелковых тканей" будет принято в течение 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков на совещании в Витебском облисполкоме по вопросам развития промышленного комплекса региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие с декабря 2015 года находится в процедуре санации, которая продлена до июня 2022 года. По итогам 2020-го комбинат сработал с убытками и отрицательной рентабельностью. Действующее оборудование не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, отметил Вадим Ламков. В качестве одного из вариантов решения проблемы прорабатывается возможность перевода работников (на комбинате трудятся 65 человек) на расположенное по соседству ОАО "Витебские ковры" с последующим принятием решения о ликвидации "ВКШТ". Что касается оборудования, то единственное эффективно работающее подразделение шелкового комбината - красильный участок. Его потенциал планируется использовать на других предприятиях концерна "Беллегпром", соответствующее решение о переносе оборудования также в стадии проработки, добавил Вадим Ламков.

Витебский комбинат шелковых тканей образован в середине 50-х годов прошлого века и является одним из старейших ткацких предприятий Беларуси. В 2000 году на базе имущественного комплекса комбината создано ОАО с одноименным названием. ОАО "ВКШТ" входит в состав концерна "Беллегпром".

План санации должника предусматривает оптимизацию производства и концентрацию технологических мощностей на компактной площадке в здании красильно-отделочного цеха, а освобождающиеся здания предполагалось реализовать на аукционе. Однако выполнить запланированное не удалось в основном в связи с отсутствием средств на оплату услуг сторонних организаций, а также потому, что силами штатных работников предприятия не представляется возможным перенести, смонтировать надлежащим образом и наладить работу оборудования. За период санации комбинат не смог избавиться от крайне высокой зависимости от давальческого сырья, из-за чего работает неритмично. На объемах производства и качестве продукции негативно сказывается изношенность оборудования, которое морально устарело. Имеются проблемы с кадровым обеспечением предприятия, отсутствием взаимозаменяемости работников и их недостаточной квалификацией. Кроме того, за период санации проведено более 20 аукционов, но предлагаемые объекты недвижимости не вызвали интереса у потенциальных покупателей.-0-