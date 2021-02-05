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05 февраля 2021, 19:02

"Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира

На производстве. Фото из архива
На производстве. Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сегодня на очередном совете концерна подвели итоги 2020 года. "Организации, входящие в состав "Беллегпрома", в прошлом году произвели продукции на сумму $649,9 млн. На экспорт в 52 страны мира было поставлено 59,5% выпущенных товаров", - рассказали в пресс-службе.

Ежегодно обеспечивается положительное сальдо внешней торговли, в 2020 году оно достигло уровня $170,9 млн. С июня обеспечена ежемесячная положительная динамика по объемам производства (показатели IV квартала превысили показатели II квартала в 1,5 раза) и экспорту (IV квартал превысил II квартал почти в 2 раза).

Выросли экспортные поставки в Литву (128,7%), Германию (104,6%), Эстонию (115,3%), Японию (296,2%), Узбекистан (107,3%), Швецию (102,8%), Болгарию (158,2%), Словакию (176,2%), Чехию (115,8%), Израиль (129,4%), Данию (360,3%), Австралию (361,2%), Австрию (261,4%).

В результате в 2020 году прибыль от реализации увеличена в 1,2 раза, рентабельность продаж в промышленности составила 11,7%, чистая прибыль выросла на 6,4%.

Обеспечен прирост среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду 2019 года на 7,2%, реальной - на 1,6%.

Для повышения конкурентоспособности продукции затраты на производство снижены на 2%, показатель по энергосбережению выполнен на уровне 8,6%.

Обеспечен прирост по показателям производительности труда: выработка на одного работающего - на 6,5%, выручка на одного работающего - на 1%, добавленная стоимость на одного работающего - на 10,7%.

В пресс-службе отметили, что перед началом совета глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина вручила награды концерна. Почетной грамотой награжден коллектив Оршанского льнокомбината (предприятие в 2020 году отметило 90-летний юбилей). За поддержку творческих и благотворительных проектов, региональных и республиканских инициатив, а также за активную работу в области связей с общественностью благодарственные письма концерна получили компании "Галантэя", "Камволь", Брестский чулочный комбинат, "Калинка", "Барановичское хлопчатобумажное объединение", "Світанак", Оршанский льнокомбинат, "Витебские ковры", Добрушский фарфоровый завод.-0-

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