"Беллегпром" в I полугодии экспортировал продукцию в более чем 50 стран

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" в первом полугодии экспортировали продукцию в 51 страну мира, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.Итоги работы предприятий "Беллегпрома" в первом полугодии 2021 года подвели сегодня на совете концерна.За январь-июнь произведено продукции на сумму $326,1 млн, или 107,8% к соответствующему периоду прошлого года. Лидирующие позиции по росту занимают ковры и ковровые изделия (144,1%), трикотажные (109,3%), корсетные (155,4%) и чулочно-носочные изделия (118,9%), а также обувь (103,4%).Более 65% произведенной продукции экспортировано в 51 страну мира на сумму $211,5 млн. Обеспечен рост экспорта товаров в 39 стран, в том числе в Россию (123,6%), Украину (123,8%), Литву (165,2%), Казахстан (105,2%), Эстонию (197,4 %), США (более чем в два раза), Италию (в 3,6 раза), Бельгию (144,3%), Кыргызстан (более чем в два раза) и др. Сальдо внешней торговли положительное на сумму $96,5 млн. Новыми рынками сбыта стали Непал, Чили, Уругвай и Швейцария.Выручка и прибыль от реализации выросла в 1,3 раза, чистая прибыль - в 2,7 раза, рост производительности труда составил 27,2% и превысил рост среднемесячной заработной платы на 9%.В ходе совета участники обсудили пути решения одной из самых болезненных проблем отрасли - обеспечение квалифицированными кадрами. Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина отметила: "Уверена, что сегодня одним из самых действенных механизмов привлечения молодых людей на производство является целевая подготовка. Мы видим, что и наниматели стали активнее работать в этом направлении. Еще один инструмент знакомства с профессией - трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов. В этом году в рамках подписанного с Белорусским республиканским союзом молодежи соглашения мы увеличили количество студотрядов на предприятиях до 200 человек. Работа в этом направлении будет продолжена".В концерн "Беллегпром" входит 73 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная.-0-