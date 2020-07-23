23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" заинтересован в расширении сотрудничества с Великобританией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна по итогам встречи руководства "Беллегпрома" с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии Максимом Ермоловичем, который начинает свою дипломатическую миссию.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия предприятий концерна с европейскими партнерами, в том числе британскими.

Первый заместитель председателя "Беллегпрома" Виталий Дединец подчеркнул, что белорусские швейные и трикотажные организации заинтересованы в размещении давальческих заказов английских компаний. Перспективным видится наращивание экспорта в Великобританию столового и домашнего текстиля, кожтоваров.

Максим Ермолович в свою очередь отметил: "Реперной точкой в активизации взаимодействия партнеров в сфере легпрома видится встраивание отечественных предприятий в торгово-производственные цепочки британских компаний".

Участники встречи договорились выработать меры по расширению сотрудничества двух стран в сфере легкой промышленности.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема производства товаров легкой промышленности в Беларуси и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров.-0-