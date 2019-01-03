"Беллесбумпром" и профсоюз работников леса подписали тарифное соглашение на 2019-2021 годы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифное соглашение между Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и Белорусским профессиональным союзом работников леса и природопользования на 2019-2021 годы подписали сегодня председатель концерна Юрий Назаров и председатель республиканского комитета отраслевого профсоюза Чеслава Гоева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

Тарифное соглашение - ключевой документ по регулированию отношений в социально-трудовой сфере в организациях концерна. Его основные цели - создание условий для эффективной работы и устойчивого социально-экономического развития организаций отрасли, обеспечение соответствующего уровня оплаты труда, его безопасных условий и экологической безопасности, социально-экономической защиты работников отрасли, а также соблюдение их трудовых прав.

Документ устанавливает минимальные социально-трудовые гарантии и преимущества для работников организаций концерна и служит основой при заключении коллективных договоров. Коллективные договоры не могут содержать положений, ухудшающих трудовые и социальные условия, предусмотренные соглашением. Наниматели в коллективных договорах вправе устанавливать для работников дополнительные, более льготные по сравнению с соглашением трудовые и социально-экономические условия.

Соглашение имеет нормативно-обязательную силу для участников концерна - нанимателей и распространяется на работников организаций концерна, а также на работников, освобожденных от работы вследствие избрания их на выборные должности в профсоюзных органах. Документ открыт для присоединения к нему организаций, которые в дальнейшем будут включены в состав концерна.

Соглашение вступило в силу со дня его подписания и действует до принятия нового, но не более трех лет.-0-