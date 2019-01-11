"Беллесбумпром" намерен подписать ряд соглашений с европейскими компаниями на выставке в Германии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" намерен подписать ряд соглашений о сотрудничестве с европейскими компаниями во время международной мебельной выставки IMM Сologne 2019, которая пройдет с 14 по 20 января в Кельне (Германия), сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя концерна Михаил Касько.

"Участие белорусских мебельных предприятий в кельнской выставке - целевой проект. В дни выставки состоится ряд согласованных встреч с потенциальными партнерами. Планируется подписание ряда соглашений и контрактов. Рынок Германии для предприятий концерна в настоящее время является одним из самых интересных и перспективных. Уже на протяжении нескольких лет отгрузки продукции деревообработки в Германию планомерно растут", - сказал Михаил Касько. Так, за 2018 год экспорт предприятий "Беллесбумпрома" на рынок Германии вырос на 46% до $16 млн. Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель ($8,5 млн - в 2,6 раза больше, чем за 2017 год). Поставляются в Германию также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери, окна, различные деревянные изделия и др. Растет и экспорт белорусской мебели в целом в страны ЕС: за последние пять лет он увеличился в 3,8 раза - с $48,7 млн в 2014 году до $186,8 млн в 2018-м.

Белорусскую мебель на едином национальном стенде на IMM Сologne 2019 представят десять производителей: ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", СООО "ЗовЛенЕвромебель", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Могилевдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "ФанДОК", ООО "Алмаз-Люкс", ИП "Барро". На стилизованном белорусском стенде в интерьерах будет представлена мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям: как из древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, так и массива ценных древесных пород. Ряд предприятий продемонстрируют изделия, выполненные из новейших мебельных материалов и с эксклюзивным дизайном. Предприятия презентуют и свои технические возможности по исполнению заказов на изготовление мебели по заданным параметрам. Сегодня уже многие белорусские предприятия производят мебель по эскизам европейских заказчиков.

Презентация белорусского стенда на выставке состоится 15 января. Участников и гостей выставки поприветствуют посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, генеральный консул Беларуси в Мюнхене Андрей Кулаженко, председатель правления Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси Валерий Бушило. На белорусском стенде 15 и 16 января состоятся контактно-кооперационные биржи, переговоры и многосторонние встречи.

Выставка IMM Сologne 2019 ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 тыс. кв.м. По количеству и географии участников с этой выставкой могут конкурировать только Парижский и Миланский мебельные салоны. В 2018 году экспонентами выставки стали более 1300 компаний из 50 стран мира, а посетителями - более 125 тыс. человек. Участие белорусских предприятий в масштабной мебельной выставке в Германии проходит под эгидой концерна "Беллесбумпром" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В качестве выставочного оператора выступает УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-