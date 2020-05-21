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21 мая 2020, 15:42

"Беллесбумпром" ожидает постепенного восстановления спроса после ослабления карантина за рубежом

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" ожидает постепенного восстановления спроса на продукцию деревообработки после ослабления карантинных мер за рубежом. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна Михаил Касько.

"В относительно стабильной ситуации в I квартале организации концерна сработали устойчиво и нарастили экспортные поставки. К сожалению, уже к концу марта в связи с ситуацией в мире, связанной с пандемией, предприятия начали ощущать негативные тенденции на внешних рынках. Вводимые карантинные меры, закрытие границ, торговых центров и остановка производств буквально парализовали деловую активность лесопромышленного сектора", - сказал Михаил Касько.

По его словам, подавляющая часть предприятий "Беллесбумпрома" ориентирована на экспорт, более 70% продукции реализуется на внешние рынки. "Очевидно, что события, происходящие в мире, не могли не отразиться на их внешнеэкономической деятельности. На наших основных рынках сбыта - в странах ЕС, России - закрылись мебельные магазины, строительные торговые центры, где реализовывались наши товары. Партнеры заявили о приостановке закупок. Проблемы на рынках из-за остановки многочисленных предприятий за рубежом коснулись не только производителей мебели и обоев, но и древесных плит, фанеры, картонно-бумажной упаковки и прочих товаров. Снижение экспорта, безусловно, окажет значительное влияние на экономические результаты работы предприятий, по крайней мере, за апрель и май", - отметил председатель концерна.

Ряд европейских и иных стран постепенно снимают ограничения, ослабляют карантинные меры. Приступают к работе предприятия, открываются торговые центры. "Надеемся, ситуация изменится в лучшую сторону. Хотя мы понимаем, что быстрого восстановления объемов продаж не будет. Продукция, которую мы производим, например, мебель, не относится к предметам крайней необходимости. В такое время это товары второстепенного спроса, - обратил внимание Михаил Касько. - Потеряв на какое-то время финансовую стабильность, человек в первую очередь планирует свой бюджет на самое необходимое для жизни. Покупка дивана или новой мебели для кухни, скорее всего, будет отложена. Это касается и многих других товаров, которые мы производим, - те же обои, окна, двери, строительные конструкции. Оживление в этом секторе произойдет не так быстро, как нам хотелось бы".

Тем не менее, подчеркнул он, предприятия не собираются пассивно ждать заказов. "Надо искать альтернативные пути, заниматься диверсификацией производства и экспорта в целом. Именно на это и нацелены сегодня руководители предприятий концерна: ведется плотная работа со всеми партнерами за рубежом, принимаются меры по выходу на новые торговые площадки", - рассказал председатель "Беллесбумпрома".

Предприятия с учетом нынешней ситуации пересмотрели графики планового ремонта, профилактического технического обслуживания и установки нового оборудования. Мероприятия, которые планировались на III-IV кварталы, проводят сейчас. "При этом сохранены все трудовые коллективы, никаких сокращений и увольнений в организациях концерна нет", - подчеркнул Михаил Касько.

Предприятия "Беллесбумпрома" в первом квартале показали устойчивую положительную динамику работы. Объем промышленного производства составил 110% к уровню января - марта 2019 года. Темп роста производительности труда по добавленной стоимости сложился выше 103%. Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг на одного среднесписочного работника к аналогичному периоду прошлого года - более 111%. Экспорт вырос на 5% до $147 млн. Из общего объема экспорта 50,5% продукции реализовано на рынки дальнего зарубежья, что на 4,9% больше, чем в I квартале 2019 года. В страны СНГ отгружено продукции на более чем $72 млн - это 105,1% к уровню января - марта 2019-го. Рентабельность продаж по концерну составила 4,8%.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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