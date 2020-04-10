"Беллесбумпром" предлагает к продаже акции ОАО "Плещеницлес"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" предлагает к продаже акции действующего лесозаготовительного, деревообрабатывающего предприятия ОАО "Плещеницлес" (первичное лесопиление), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Можно приобрести 256104 акций, что составляет 61,84% уставного фонда общества.

ОАО "Плещеницлес" имеет несколько структурных подразделений. Есть четыре производственных участка в г.п.Плещеницы (Минская область), производственная база в Борисове (Минская область), Березино (Минская область) и г.п.Бегомль (Витебская область). Также имеется земельный участок дома и смолзавода в д.Студенка (Витебская область), а также земельный участок дома в г.п.Бегомль.

Уточнить детали предложения можно по телефонам (+37517) 327-20-73, 327-75-09.-0-