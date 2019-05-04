"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта лесоматериалов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров о лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"Лицензирование обусловлено необходимостью эффективного и рационального использования ценного древесного сырья твердолиственных пород древесины (дуб, ясень, клен), соблюдения паритета заготовки и обеспечения сырьем действующих деревообрабатывающих производств. Эта мера нужна для ликвидации дефицита древесины твердолиственных пород и обеспечения бесперебойной работы белорусских мебельных и деревообрабатывающих предприятий, которые производят продукцию с высокой степенью добавленной стоимости, востребованную на многих рынках сбыта", - сказала Ружена Новицкая.

В Беларуси запасы древесины твердолиственных пород незначительны: ежегодно заготавливается в среднем 34-43 тыс. куб.м. При этом только организации концерна "Беллесбумпром" могут ежегодно перерабатывать около 60 тыс. куб.м деловой древесины данных пород. Еще 45 тыс. куб.м могут перерабатывать предприятия без ведомственной подчиненности, 5 тыс. куб.м потребляют деревообрабатывающие предприятия Управления делами Президента. "Очевидно, что в стране наблюдается дефицит этого ценного сырья, поэтому его необоснованный экспорт проблему только обострит", - отметила пресс-секретарь.

Проектом постановления определено, что экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС лесоматериалов с определенными кодами единой товарной номенклатуры осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром". Основополагающим критерием принятия решения по согласованию заявления на выдачу лицензии на экспорт останется глубина переработки древесины. Заявитель обязан подтвердить выполнение условий соответствующими документами, в том числе удостоверяющими легальность происхождения сырья.

Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного с организацией-экспортером соглашения об условиях поставок данных лесоматериалов.

Ограничительные меры вводятся на шесть месяцев с момента официального опубликования постановления. В настоящее время действует постановление Совета Министров от 14 июня 2018 года №819.

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