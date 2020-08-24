"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект документа предусматривает введение лицензирования экспорта макулатуры на полгода. Предполагается, что "Беллесбумпром" будет согласовывать заявление о выдаче лицензии при наличии заключенного между концерном и организацией соглашения об условиях поставок.

Эти меры направлены на защиту внутреннего рынка. "Значительные объемы экспорта отходов бумаги и картона привели к тому, что перерабатывающие предприятия страны вынуждены останавливать на 5-15 дней технологические потоки из-за отсутствия макулатуры - основного сырья для производства картонно-бумажной и упаковочной продукции", - отметили в концерне.

По данным Государственного таможенного комитета, за январь - июнь 2020 года объем экспорта отходов бумаги и картона составил 37,2 тыс. т, превысив в 4,4 раза объем аналогичного периода прошлого года и в 2 раза - всего 2019 года. При этом экспорт в Украину составил 22,7 тыс. т, Россию - 13,1 тыс. т, страны ЕС - 1,4 тыс. т. "Объем вывезенной за полугодие макулатуры мог бы, например, обеспечить сырьем для непрерывной работы в течение всего года такую градообразующую организацию, как филиал "Бумажная фабрика "Красная звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" (Чашники Витебской области). Анализ динамики показывает ежемесячный рост объемов экспорта макулатуры в 2020 году. В мае - июне он достиг уровня 30% от всего фактического сбора по стране", - рассказали в "Беллесбумпроме".

С мая 2016 года по июль 2019-го Беларусь уже применяла ограничительные меры по вывозу макулатуры и отходов за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. По данным концерна, в это время значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий страны, увеличилась загрузка их производственных мощностей (с 55% в 2015 году до 80% в первом квартале 2019 года). Это положительно влияло на финансово-экономические показатели производственной деятельности предприятий. Для сравнения, за январь - июль 2020 года в связи с нехваткой сырья загрузка производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий составила 61%.

Объем экспорта макулатурного сырья за январь - июнь 2020 года в стоимостном выражении составляет $5 млн. При его переработке было бы выпущено бумаги для гофрирования на сумму $9 млн. "Анализ показывает, что вывоз макулатурного сырья отрицательно влияет на развитие целлюлозно-бумажной отрасли в целом, а также может привести к недополучению валютной выручки государством", - заявили в концерне.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 5 сентября.-0-