"Беллесбумпром" предложил компании Hartmann реализовать инвестпроект по выпуску бумажной упаковки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможные варианты сотрудничества предприятий "Беллесбумпрома" с международной компанией Hartmann в сфере производства бумажной упаковки были рассмотрены сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров встретился с представителями международной компании, являющейся ведущим мировым производителем оборудования и упаковочной продукции для яиц и фруктов. Стороны обсудили взаимовыгодные формы сотрудничества в сфере развития и наращивания в Беларуси производственных мощностей по производству бумажной упаковки. В частности, рассматривается реализация инвестиционного проекта по созданию дополнительных мощностей для выпуска бумажных упаковочных лотков для яиц как альтернативы лоткам из полистирола и полиэтилена.

В настоящее время предприятие концерна ОАО "Зеленоборское" производит бумажные лотки для яиц и других продуктов. Среднемесячный объем производства составляет порядка 6 млн штук. При этом потребность белорусского рынка (с учетом перехода на экологичную упаковку) значительно выше. Поэтому в планах предприятия установка дополнительной высокопроизводительной формовочной линии по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумаги мощностью около 60 млн штук в год. Предполагается реализовать этот проект в 2020-2021 годах.

Учитывая многолетний опыт и ведущие позиции Hartmann на рынке производства специального оборудования и непосредственно самой упаковки для яиц, белорусская сторона предложила компании рассмотреть возможные варианты совместной реализации инвестпроекта. На встрече было отмечено, что в Беларуси сегодня созданы благоприятные и привлекательные условия для прихода иностранных инвесторов. Значительные преференции предоставляются компаниям, которые готовы создавать новые производства в малых и средних городах. Данный факт является важным аргументом для инвесторов в принятии решения развивать свой бизнес в Беларуси.

Предварительно обсудив возможные варианты совместной работы, стороны договорились обменяться дополнительной информацией, все взвесить и далее предметно обсудить, как будет строиться сотрудничество.

Компания Hartmann основана в 1917 году. Это один из крупнейших в мире производителей оборудования для производства формованной волокнистой упаковки, а также ведущий производитель упаковки фруктов в Южной Америке. Штаб-квартира находится в Гентофте (Дания). В компании работает около 2 тыс. сотрудников.-0-