"Беллесбумпром" прорабатывает возможности наращивания экспорта в Великобританию

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы расширения прямых поставок на британский рынок продукции деревообработки и создания собственного субъекта товаропроводящей сети белорусских деревообрабатывающих предприятий на территории Великобритании прорабатываются в эти дни в организациях концерна "Беллесбумпром", которые посещает руководитель британской деревообрабатывающей компании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Представитель компании в течение недели посетит предприятия концерна, которые производят фанеру, древесно-стружечные, древесно-волокнистые плиты и напольные ламинированные покрытия, а также проведет переговоры с руководством "Беллесбумпрома", Белорусской универсальной товарной биржи и Национального центра маркетинга МИД.

"Предприятия концерна уже работают на рынке Великобритании и постепенно наращивают объемы поставок продукции. В прошлом году в эту страну экспортировано товаров на $1,44 млн, что в два раза больше, чем в 2019 году. Отгружены фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы, бумага и картон, мебель и сборные строительные конструкции из древесины. При этом анализ британского рынка и возможностей предприятий концерна показывает, что эти объемы можно планомерно наращивать", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время концерном при поддержке посольства Беларуси в Великобритании прорабатывается создание собственного субъекта товаропроводящей сети белорусских деревообрабатывающих предприятий на территории Великобритании. Визит представителя британской компании является одним из этапов этого процесса.-0-