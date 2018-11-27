"Беллесбумпром" в 2019 году планирует увеличить объем переработки древесины почти в 1,5 раза

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб.м древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Из данного объема сырья 4 млн куб.м древесины планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оставшийся объем - 3,2 млн куб.м - заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.

На состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах предприятия "Беллесбумпрома" уже приобрели 912,3 тыс. куб.м деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого объема закупки на 2019 год. Так, приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, пиловочное бревно твердолиственных пород.

В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка древесины разных пород, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе модернизации предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента продукции. В настоящее время производится более 80 видов различных товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо, спички, целлюлоза и др.

В пресс-службе добавили, что предприятия планомерно наращивают объемы производства. За январь-октябрь 2018 года этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%. Из общего объема произведенной продукции почти 70% экспортируется. География поставок охватывает около 60 стран.-0-