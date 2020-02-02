"Беллесбумпром" в 2019 году втрое увеличил экспорт в Китай

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году экспортировали продукции на $578,6 млн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На внешние рынки организации отрасли поставили почти 70% от общего объема произведенной продукции. Ассортимент экспорта - около 80 товарных позиций. Наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают различные древесные плиты ($161 млн), мебель ($124 млн), бумага и картон ($85,3 млн), фанера ($64 млн) и целлюлоза ($53,2 млн).

География поставок охватила 69 стран. Среди них как традиционные для предприятий концерна рынки соседних государств, так и географически отдаленные, но при этом перспективные рынки. Например, в Китай в 2019 году отгружена продукция на $49,2 млн, что в 3,3 раза больше уровня 2018 года. Планомерно растет экспорт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию.

Увеличиваются поставки и в страны Европы. Так, экспорт в Финляндию вырос более чем в 10 раз, в Австрию почти в 3 раза, в Люксембург - в 1,3 раза.

Наиболее крупным рынком сбыта для предприятий концерна остается Россия, куда поставлена продукция на $185,4 млн - 32% от общего объема экспорта. На втором месте - рынок Польши ($89,8 млн), на третьем - Украины ($59,8 млн).

"В целом по концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта на рынках ЕАЭС, Европейского союза и стран дальней дуги. На них приходится 37,8%, 35,1% и 27% поставок соответственно", - отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома".-0-