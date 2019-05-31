"Беллесбумпром" в январе-апреле увеличил экспорт продукции глубокой обработки на 11,5%

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт продукции глубокой обработки за январь-апрель 2019 года на 11,5% до $190,8 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"Предприятия концерна продолжают наращивать экспорт продукции глубокой обработки. В январе-апреле на зарубежные рынки было поставлено продукции на $19,6 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, из общего объема экспорта на отгрузки в страны дальнего зарубежья пришлось 50,3%. По товарной структуре наибольший удельный вес заняли древесные плиты (ДВП и ДСП - $54,5 млн, мебель ($39,3 млн), бумага и картон ($30,8 млн), фанера ($20,6 млн) и целлюлоза ($15,8 млн).

Что касается географии поставок, то в число самых крупных вошли рынки Российской Федерации ($59,1 млн), Польши ($31,9 млн), Украины (почти $17 млн), Китая ($15,7 млн), а также Литвы ($14,8 млн). В целом же продукция предприятий концерна экспортируется в 53 страны. По данным "Беллесбумпрома", в текущем году после перерыва в 2018 году возобновились поставки в Марокко, Камерун и Монголию. В Марокко и Камерун поставлены бумага и картон, в Монголию - мебель.-0-