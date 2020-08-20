"Беллесбумпром" восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы производства и экспорта

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" восстанавливают снизившиеся из-за пандемии объемы производства и экспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Благодаря слаженной работе всех предприятий концерна "Беллесбумпром" в отрасли планомерно растут объемы производства и реализации продукции. Предприятия уверенно восстанавливают снизившиеся в апреле - мае на фоне пандемии коронавирусной инфекции темпы производства и экспорта продукции", - отметили в пресс-службе.

По итогам семи месяцев 2020 года объем производства продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и превысил Br1 млрд. По информации пресс-службы, остатки продукции на складах не накапливаются, все предприятия обеспечены заказами, идет ритмичная отгрузка продукции.

Более 71% произведенной продукции поставляется на внешние рынки. География экспорта охватывает почти 60 стран. При этом около 52% экспортной продукции отгружается в страны дальнего зарубежья.

По оперативным данным за январь - июль, на внешние рынки предприятия концерна поставили продукции более чем на $322 млн. "Объемы практически приблизились к тем, которые были отгружены за этот же период прошлого года, когда не происходили спады на рынках по таким масштабным причинам, как карантинные меры из-за коронавируса", - пояснили в концерне.

"Устойчивая работа предприятий концерна сохраняется благодаря ответственному подходу к делу и ежедневному труду всех коллективов", - добавили в пресс-службе.-0-