"Беллесбумпром" заинтересован в предложениях бизнеса по развитию мебельной отрасли

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" принимает предложения от деловых кругов мебельного бизнеса по концептуальному видению развития отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

Концерн прорабатывает вопрос создания подпрограммы "Мебельная отрасль" госпрограммы "Белорусский лес". "Подпрограмма будет призвана определить перспективную стратегию развития мебельной отрасли в Беларуси, содействовать решению задач по сохранению и улучшению производственного потенциала мебельных предприятий, их технологической модернизации и созданию базы для поступательного развития и качественного преобразования", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в организациях концерна реализуется программа развития мебельного производства на период до 2020 года. Однако в этом процессе задействованы лишь предприятия, входящие в состав концерна. Поэтому прорабатывается вопрос о разработке стратегии (программы) развития мебельной отрасли в целом в стране, пояснили в "Беллесбумпроме".

Развитие мебельного производства является драйвером роста деревообрабатывающей отрасли республики. Доля мебельной промышленности сегодня составляет более 30% в структуре экспорта всей продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности.

В последние годы в стране произошел рост в 2 раза числа производителей мебельной продукции - сейчас их более 1200. Среди них и крупные предприятия (большинство курирует концерн "Беллесбумпром"), и небольшие частные фирмы.

Предложения по развитию мебельной отрасли принимаются до конца марта на электронную почту odm@bellesbumprom.by. Также их можно озвучить по телефону 8 (017) 210-44-47.-0-