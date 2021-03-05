"Белмагистральавтотранс" увеличил перевозки внутри Евросоюза

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы совершенствования работы "Белмагистральавтотранса", в том числе инвестиционную политику на предстоящую пятилетку и дальнейшее наращивание экспорта услуг рассмотрены во время посещения предприятия министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор "Белмагистральавтотранса" Александр Зенькевич рассказал о прогнозах выполнения социально-экономических показателей на первый квартал 2021 года, а также подвел итоги за прошлый год. "Мы расширили диверсификацию экспорта транспортных услуг, в том числе увеличили перевозки внутри Евросоюза. Оптимизировали структуру общества и дочерних предприятий при сохранении объемов оказываемых услуг. Также работа была направлена на качественное изменение технологических процессов и повышение эффективности деятельности организации", - отметил он.

В планах дальнейшей работы - расширение номенклатуры услуг, рынков сбыта технического сервиса и обновление автомобильного парка.

ОАО "Белмагистральавтотранс" - многопрофильная компания, в структуру которой входят автотранспортные и экспедиционные подразделения, транспортно-логистический центр, станции техобслуживания. Основные виды деятельности - международные перевозки грузов и экспедиционные услуги. Грузовой автопарк предприятия составляют 183 автомобиля. -0-