"Белмастрой" может стать брокером БУТБ в Венгрии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-венгерская компания ОАО "Белмастрой" может стать брокером Белорусской универсальной товарной биржи в Венгрии. Данный вопрос обсуждался сегодня во время визита в центральный офис БУТБ директора совместной компании Рудольфа Матушека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

По словам венгерского бизнесмена, он уже получил необходимый объем теоретических знаний о биржевой торговле и хотел бы начать применять их на практике. "Прежде всего меня интересуют белорусские строительные материалы, которые наша компания могла бы поставлять на рынок Венгрии и, возможно, соседних государств, - сказал Рудольф Матушек. - Мне известно, что у вас есть отдельная секция, на которой представлены исключительно товары для строительной отрасли, а именно цемент и щебень. Эта продукция востребована в Венгрии и при наличии необходимых сертификатов качества, скорее всего, будет пользоваться значительным спросом у венгерских строительных компаний". Не менее перспективными позициями, по мнению главы компании, являются блоки из ячеистого бетона, керамическая плитка и кирпичи, которые уже реализовывались в страны ЕС через биржу.

Помимо экспорта белорусских строительных материалов, стороны обсудили и возможность применения биржевого механизма при организации поставок в Венгрию пилопродукции, изделий из черных и цветных металлов, рапсового масла и других товаров, которые в настоящее время закупаются в других странах или в Беларуси, но через посредников. В этой связи представители БУТБ выразили готовность составить перечень высоколиквидных товаров, которые могли бы быть интересны венгерскому бизнесу, и привлечь на биржевые торги их производителей или первых поставщиков.-0-