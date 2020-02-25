25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, общаясь сегодня с гражданами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку", - отметил Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" напомнил, что стоимость топлива зависит от нескольких составляющих: стоимости сырья, договоренностей с поставщиками, налоговой нагрузки, курсов валют.

"Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов", - пояснил он.

При этом Владимир Сизов обратил внимание, что если цена нефти растет на 10-15%, роста цен на нефтепродукты на такую же величину не наблюдается - корректировка происходит на 1 копейку.-0-