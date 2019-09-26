"Белнефтехим" будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на топливо

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на автомобильное топливо, сообщил журналистам заместитель председателя концерна Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не планируем менять наши подходы, это наша долгосрочная стратегия, определяющая, как мы будем двигаться в направлении изменения цен. Факторы, которые оказывают влияние, - это колебания цен на сырье, налоговая составляющая и курсы валют. Мы постоянно мониторим ситуацию и, если факторы меняются, также вносим изменения", - сказал Владимир Сизов.

Заместитель председателя концерна подчеркнул, что речь идет как о повышении, так и о снижении цен на автомобильное топливо. "Летом этого года, когда нам позволяла конъюнктура, мы шли в том числе и на снижение цены", - отметил он.-0-