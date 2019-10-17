"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на "Дружбе" узла проверки качества нефти из РФ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на магистральном нефтепроводе "Дружба" узла проверки качества нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на форуме "Нефтехимия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое решение сейчас в стадии принятия, мы ожидаем, что до конца года оно может быть получено", - сказал Владимир Сизов.

При этом он не уточнил объем инвестиций, который может потребоваться для строительства узла.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго в интервью журналу "Вестник Белнефтехима" сообщал, что ситуация с поступлением из России загрязненной нефти внесла коррективы в подходы по обеспечению безопасной и надежной деятельности белорусской части нефтепровода "Дружба". "Сейчас обсуждаем с концерном "Белнефтехим" вопросы строительства узла учета и измерения качества на входе трубопровода в Республику Беларусь. Это дало бы дополнительную гарантию безопасности, контроля количества и качества поступающей нефти", - пояснил Андрей Вериго.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-

"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти "Баланс поставок нефти на 2020 год - это вопрос двухсторонних взаимоотношений. Поэтому нам хотелось бы, чтобы мы максимально оперативно выработали совместное решение. Пока идет процесс переговоров", - отметил зампред "Белнефтехима" Владимир Сизов.

"Белнефтехим" работает над снятием всех вопросов по нефтяному соглашению с Казахстаном Ранее сообщалось, что Беларусь планирует подписать межправительственное соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре нынешнего года.