"Белнефтехим": индикативные балансы предусматривают в 2020 году поставки из России 24 млн т нефти

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индикативные балансы предусматривают в 2020 году поставки из России 24 млн т нефти, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя "Белнефтехима" Андрей Бунаков в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"По объемам нефти у нас индикативными балансами предусмотрено 24 млн т. Цифра неизменная", - сказал Андрей Бунаков.
Отвечая на вопрос, будет ли на 6 млн т нефти распространяться так называемая процедура перетаможки, он отметил, что пока этот вопрос не решен.
Зампред "Белнефтехима" также сообщил, что РФ направлены предложения по поставкам нефтепродуктов на 2020 год. "Они сейчас находятся на рассмотрении Российской Федерации. По чувствительным позициям, таким как масла, мы получили много обращений от наших предприятий, эти заявки направлены в Россию, то есть предусматривается увеличение. Мы рассчитываем, что РФ поддержит наше предложение", - добавил он.-0-