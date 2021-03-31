"Белнефтехим": мощности предприятий загружены углеводородным сырьем в необходимых объемах

31 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мощности отраслевых предприятий загружены углеводородным сырьем в необходимых объемах. Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков во время рабочей поездки на Мозырский НПЗ, сообщает БЕЛТА.

По словам главы концерна, мощности загружены в том объеме, который требуется предприятиям по производственной программе и бизнес-плану. "Какой-либо проблематики с поставками и их объемами нет и не предвидится в ближайшем будущем. Если говорить о поступлении российской нефти сорта Ural по трубопроводному транспорту, то все также идет по графику. Проблем не видим, их не может быть - все обязательства двух сторон по договоренностям четко выполняются", - рассказал Андрей Рыбаков.

Планы по модернизации отрасли защищены. Реализуется ряд знаковых крупных проектов. В числе серьезнейших - комплексы на "Гродно Азоте" и "Нафтане". На финишном этапе - строительно-монтажные работы на комплексе H-Oil Мозырского НПЗ. "В целом на каждом предприятии есть комплекс тех проектов, которые востребованы рынком. По этим программам будем идти. Огромная работа предстоит на пятилетку", - резюмировал он.-0-