"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью

В этом году белорусская нефтепереработка оказалась в непростых условиях из-за ситуации с поставками некачественной нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Повлияло ли это на модернизацию НПЗ и когда Мозырский НПЗ и "Нафтан" завершат реализацию крупнейших в истории инвестпроектов? Как компенсируются потери из-за некачественной нефти и каким образом будут восстанавливать экспортные поставки? Чего ждать от цен на топливо на внутреннем рынке? На вопросы БЕЛТА ответил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

- Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности принято подводить итоги работы отрасли. Какие итоги можем отметить сегодня?

- Благодаря применению современных технологий в текущем году, как и в прошедшем, увеличивается добыча нефти на территории Беларуси. Успешно трудятся белорусские нефтяники, добывая нефть, газ и занимаясь нефтяным сервисом в России, Украине и дальнем зарубежье. О высокой оценке качества белорусского сервиса говорит расширение географии работ.

Количество автозаправочных станций в стране с 2006 года увеличилось почти в два раза и достигло того уровня, когда автомобилист может заправиться при первой необходимости в любой точке страны. Поэтому сейчас "Белоруснефть" от строительства новых АЗС переходит к модернизации уже существующих, расширяет сервис, ассортимент продукции. В опросах потребителей отраслевые АЗС находятся в лидерах предпочтений.

Нефтеперерабатывающие заводы осваивают новые виды импортозамещающей продукции. Например, Мозырский НПЗ выпустил бензин АИ-100-К5-Евро. "Нафтан" освоил производство новых моторных масел "Нафтан дизель ультра Л" марок SAE 10W-40 и 15W-40, "Нафтан дизель плюс Л" марок SAE 10W-40 и 15W-40. Появился ряд другой продукции, востребованной рынком.

Уверен, что НПЗ переработают до конца года запланированные объемы сырья - 18 млн т нефти.

Окончательные итоги работы нефтяников, нефтепереработчиков и трубопроводного транспорта будут подведены по результатам всего года, в котором нам предстоит решить ряд задач: успешно провести плановые остановочные ремонты, увеличить темпы реализации инвестиционных проектов, надежно гарантировать снабжение нефтепродуктами наших потребителей в стране и за рубежом, в условиях волатильного рынка обеспечить экономическую эффективность переработки нефти на НПЗ.

Сегодня я хочу поздравить коллективы отрасли с профессиональным праздником, поблагодарить за высокую ответственность, творческий подход к решению стоящих задач, умение действовать нестандартно и эффективно. От души желаю здоровья и благополучия работникам и их семьям, а организациям концерна - новых производственных успехов.

- Что касается нефтеперерабатывающей промышленности, одна из главных задач этого года - завершить строительно-монтажные работы на объектах модернизации белорусских НПЗ. На каком этапе находятся инвестпроекты? Когда можно будет получить ощутимый эффект от технического перевооружения?

- Оба НПЗ реализуют крупнейшие инвестиционные проекты в своей истории. Проекты по созданию комплекса замедленного коксования в ОАО "Нафтан" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО "Мозырский НПЗ" находятся в активной стадии реализации.

На "Нафтане" в этом году генподрядные организации должны завершить работы, позволяющие начать определенные этапы пусконаладки на установках замедленного коксования и производства серы. Это станет очередным шагом к выполнению задачи, поставленной Президентом при посещении "Нафтана" в июне 2019 года, - приступить к получению готовой продукции на комплексе замедленного коксования в 2020 году.

На Мозырском НПЗ в этом году должны быть завершены строительно-монтажные работы на всех объектах комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (а это установки производства серы, водорода, объекты общезаводского хозяйства), за исключением блоков высокого давления на самой установке гидрокрекинга.

Главный вопрос при реализации проектов - это дефицит высококвалифицированных сварщиков и монтажников белорусских подрядных организаций. В связи с этим мы вынуждены привлечь иностранных специалистов для выполнения строительно-монтажных работ на комбинированной установке гидрокрекинга.

Ввод в эксплуатацию этих технологических объектов позволит обеспечить глубину переработки нефти на уровне лучших мировых заводов.

- Удалось ли в полной мере ликвидировать последствия ситуации с поставкой загрязненной хлоридами нефти из РФ?

- В августе завершилось выполнение дорожной карты мероприятий по вытеснению из магистральных трубопроводов и резервуарного парка белорусских операторов трубопровода "Дружба" нефти с превышением показателей по массовой доле органических хлоридов. В РФ вытеснено более 1,2 млн т нефти ненадлежащего качества. Коллективам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" пришлось вести нестандартную ответственную работу по реверсной транспортировке нефти.

Сейчас транзит нефти по территории Беларуси осуществляется в стандартном режиме.

"Белоруснефть" наверстывает отставание по экспорту белорусской нефти и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.

- К каким договоренностям с российской стороной удалось прийти по компенсации из-за ситуации с загрязнением нефтепровода?

- Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти - компенсированы.

Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%.

Остается открытым вопрос по возмещению потерь от переработки загрязненной нефти Мозырскому НПЗ. И мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения.

- Удастся ли по итогам года восстановить экспорт нефтепродуктов, на который повлияла ситуация на "Дружбе"? Какие рынки сейчас наиболее маржинальные?

- В Беларуси реализуется около 35-40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, остальная продукция идет на экспорт.

В I полугодии 2019 года экспорт товаров концерна "Белнефтехим" действительно снизился до 80,9% к уровню 2018-го. Основные причины - это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объемов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода. Одновременно произошло и снижение котировок на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии.

Концерн ведет работу по восстановлению объемов поставки нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов. По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019-й планы.

Самыми маржинальными для Беларуси являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой.

- Ранее заявлялось, что до конца года в Беларусь может прийти нефть, альтернативная российской. Какие варианты прорабатываются?

- Белорусская сторона постоянно прорабатывает различные варианты диверсификации поставок нефти, проводит мониторинг возможных нефтяных рынков. Были поставки пробных партий различных сортов иностранной нефти в ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан".

Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договоренностей с потенциальными поставщиками. И сейчас четко знаем, что мы можем решить этот вопрос.

- Практически три месяца цены на топливо не росли и даже снижались. Чем это объясняется и как будут меняться цены в перспективе?

- Цены на нефтепродукты, как и на нефть, подвержены значительным колебаниям. На их уровень на мировом рынке влияет целый комплекс факторов - от технических до экономических.

На белорусском розничном рынке нефтепродуктов на уровень цен влияет также социальная составляющая. Нельзя исключать и влияние налогового маневра на деятельность белорусских НПЗ.

С учетом стабилизации мировой конъюнктуры цен на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе изменения цен на топливо не ожидается.

В долгосрочной перспективе потребуется выход на рыночные принципы ценообразования. Но движение к этому моменту должно быть поэтапным с оценкой влияния на экономику в целом. Сегодня выбрана стратегия изменения стоимости на 1 копейку для выхода на экономический обоснованный уровень цены.

БЕЛТА.-0-