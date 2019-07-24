"Белнефтехим" о ситуации с грязной нефтью: труба очищена, на первый план выходит компенсация ущерба

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает ускорения работы механизмов компенсаций из-за ситуации с грязной российской нефтью, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

"Решение о необходимости выработки механизмов компенсаций есть, создана специальная рабочая группа. К сожалению, из-за занятости российской стороны она практически не приступила к работе. Думаю, в ближайшее время процесс активизируется, поскольку решение первоначальной основной задачи - замена загрязненной нефти в трубопроводе - практически завершено. Труба очищена, и на первый план выходит работа по компенсации понесенных потерь", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что увеличение тарифов на транспортировку нефти по белорусской территории и компенсация недополученной выручки - это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер. Эти меры призваны привести нестандартную в последние несколько месяцев деятельность трубопроводного транспорта и белорусских НПЗ, вызванную ЧП с загрязнением нефти, в обычное плановое русло.

"Пока не решены также вопросы по компенсации белорусской стороне за переработку грязной нефти, за выход из строя технологического оборудования НПЗ, за нарушение контрактных обязательств по поставкам нефтепродуктов нашим контрагентам, за привлечение организациями дополнительного финансирования из-за недополученной запланированной прибыли и другие потери, возникшие из-за инцидента ", - констатировал Владимир Сизов.

Отвечая на вопрос об утверждении "Транснефтью" максимального размера компенсаций за загрязнение нефти в "Дружбе" $15 за баррель, зампред "Белнефтехима" отметил, что сначала нужно ознакомиться с текстом решения. "Комментировать локальное решение ПАО "Транснефть" о компенсациях грузоотправителям, касающееся ее договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с его текстом считаю неправильным. Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", - обратил внимание Владимир Сизов.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-