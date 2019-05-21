"Белнефтехим": ограничения по экспорту нефтепродуктов сняты

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ, сняты, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Андрей Рыбаков.
В настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом.
"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая. Сейчас "Нафтан" по-прежнему работает на неполной загрузке.-0-
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