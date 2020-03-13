"Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ожидает до конца марта прибытия в порт Клайпеды трех танкеров с нефтью для Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Мы подтверждаем информацию. В этом месяце ожидаем через порт Клайпеды еще три танкера. Информацию по ним пока не детализируем", - сказал Александр Тищенко.

Ранее сообщалось о договоренности "Белнефтехима" на покупку в марте двух танкеров нефти у трейдеров с перевалкой в порту Клайпеды. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта. Данная нефть будет перерабатываться в ОАО "Нафтан".

Комментируя информацию Reuters об обсуждении возможности поставок в Беларусь нефти из Саудовской Аравии, Александр Тищенко сказал, что страна работает по всем направлениям диверсификации поставок нефти, в том числе с арабскими странами.

"Нефтяной рынок сегодня можно назвать новейшим с учетом последней динамики цен и предложений. Мы работаем по всем направлениям диверсификации, в том числе с арабскими поставщиками. С учетом того, что пока нет информации, что по новейшим ценам уже кто-то что-то купил, то логичнее всего продолжить изучение рынка", - отметил представитель "Белнефтехима".-0-