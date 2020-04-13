13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает сегодня прибытие в Клайпеду танкера с 85 тыс. т норвежской нефти. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Ожидаем сегодня в порту Клайпеды танкер с норвежской нефтью. Вчера в порт Южный Одессы прибыл танкер с 85 тыс. т нефти Azeri Light от Socar ", - сказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, в январе этого года Беларусь купила первую партию норвежской нефти (80 тыс. т) с перевалкой в клайпедском порту для переработки в ОАО "Нафтан". В марте в порт Клайпеды для Беларуси пришли еще четыре танкера с нефтью от трейдеров. Она была доставлена из Литвы в Беларусь по железной дороге.

Кроме того, в марте государственная нефтяная компания Азербайджана Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. т нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-