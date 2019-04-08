"Белнефтехим" ожидает сохранения в 2019 году объемов переработки нефти в районе 18 млн т

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает сохранения в 2019 году объемов переработки нефти на НПЗ в районе 18 млн т, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов сегодня на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошлый год переработано около 18 млн т нефти. На 2019 год мы ожидаем этих же объемов переработки нефти", - сказал Владимир Сизов. По его словам, концерн занимается оптимизацией нефтепереработки в плане получения наибольшей прибыли, увеличения выхода светлых нефтепродуктов.

Сейчас на нефтеперерабатывающих заводах реализуются крупные инвестиционные проекты - строительство комплекса замедленного коксования не "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. По оценке Владимира Сизова, реализация проектов в дальнейшем позволит минимизировать риски, связанные с подорожанием нефти.

Он напомнил, что в последнее время в Беларуси удалось переломить тенденцию по снижению объемов добычи нефти. Несмотря на то, что в стране относительно небольшие объемы добычи, "Белоруснефть" может продемонстрировать возможности по оказанию сервисных услуг, а также возможности по продвижению своих услуг за рубежом.

Конференция "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы" проходит в Минске 8-10 апреля. На мероприятии обсуждают состояние мирового рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, конъюнктуру рынков нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в странах Центральной Европы, Балтии, а также в Беларуси, Украине, европейской части России. Организатором конференции выступает британская группа компаний Confidence Capital.-0-