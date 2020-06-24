"Белнефтехим" ожидает танкер с азербайджанской нефтью в порту Одессы до конца июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает очередной танкер с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в порту Одессы до конца июня, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такая поставка есть в нашем графике. До конца месяца ожидаем танкер уже в порту Одессы", - сказал Александр Тищенко.

Он подтвердил, что объем партии составит 85-90 тыс. т нефти. "На Мозырском НПЗ эту нефть ожидаем получить 10-15 июля", - добавил он.

Что касается других танкерных поставок, то Александр Тищенко отметил, что "работа над этим идет".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, компания планирует ориентировочно 25-26 июня отправить для Беларуси партию нефти из грузинского порта Супса.

SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) за март - апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. т были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. т - в апреле.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-