26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ожидает восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме в мае. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам переговоров по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку, в том числе на экспорт", - сказал Андрей Рыбаков.
По его словам, уже обозначены сроки, когда восстановится подача в Беларусь качественной нефти: в конце апреля она придет на белорусско-российскую границу, затем на Мозырский НПЗ. "Технологический процесс не мгновенный", - уточнил председатель "Белнефтехима".
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