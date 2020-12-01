"Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку на белорусских НПЗ около 18 млн т нефти

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку нефти на белорусских НПЗ на уровне около 18 млн т. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна Владимир Сизов перед заседанием Президиума Совета Министров, где обсуждается выполнение и актуализация Стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в качестве базового варианта мы рассматриваем тот же объем, который планировалось переработать в этом году. Это порядка 18 млн т нефти", - сказал Владимир Сизов.

Что касается возможного изменения цен на топливо, то, как пояснил зампредседателя "Белнефтехима", в стратегии развития нефтехимии эти вопросы не рассматриваются. "Внутренний рынок для нас очень важен, мы нацелены на удовлетворение его потребностей в нефтепродуктах в полной мере. А ценовой фактор будет определяться в том числе исходя из внешней сырьевой конъюнктуры и того, каким образом национальная валюта будет вести себя по отношению к той валюте, в которой мы платим за сырье", - прокомментировал Владимир Сизов.-0-

"Белнефтехим" оценивает в $8,8 млрд инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года